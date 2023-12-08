История одной дружбы. В Доме-музее Самеда Вургуна отметили 100-летие Расула Гамзатова

В Доме-музее Самеда Вургуна в Баку прошел поэтический вечер "Здравствуй, дорогой друг", посвященный 100-летию видного поэта, кавалера государственных орденов и лауреата государственных премий, общественного и политического деятеля, народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, сообщает Day.Az.

На открытии выступил директор Дома-музея Самеда Вургуна, правнук поэта Вургун Векилов, отметив особое место Расула Гамзатова в жизни азербайджанского народа.

Память об известном поэте Расуле Гамзатове из Дагестана чтут в самых разных странах. Его мощная творческая энергия, заложенная в стихах, светлая лиричность и глубокая мудрость его поэзии пленяют и очаровывают с первого взгляда. Часть его творчества и жизни была связана с Азербайджаном, оба народа сам Гамзатов называл "травами одного корня".

Расул Гамзатов был большим другом Азербайджана, куда он часто приезжал, и не один десяток стихов посвятил этой стране, в том числе известные "Баку", "В городе у моря", "Девушки, собирающие цветы", "Дома у Самеда Вургуна", "Признание" и др. Песни на его стихи исполнял выдающийся певец Муслим Магомаев.

Его друзьями в Азербайджане были видные поэты и писатели Наби Хазри, Мирза Ибрагимов, Саид Рустам, Тофик Байрам, Ильяс Эфендиев, но особо крепкими узами он был связан с Самедом Вургуном, которого называл "учитель и самый мой дорогой человек ". Один из последних его визитов в Баку случился по приглашению великого лидера Гейдара Алиева. Это было в 1997 году - незадолго до своей смерти Гамзатов прибыл в Азербайджан, чтобы отдать дань памяти Самеду Вургуну. Азербайджанский поэт ушел из жизни очень рано, в возрасте 50 лет (в 1956 году). В те годы, когда Расул Гамзатов узнал страшную новость, он написал стих на смерть поэта, назвав его "Как рано ты умер, поэт!", а позже "Когда я входил в дом Самеда Вургуна". Еще одна история связана с другим стихотворением Гамзатова, которое легло в основу одного из самых популярных в Азербайджане и Турции мугама. Это стих "Дорогой друг" (Əziz dostum). Поэт Тофик Байрам перевел его на азербайджанский язык, и получилась потрясающая песня-мугам.

В поэтическом вечере с различными композициями выступил коллектив Детского театра-студии "Гюнай" под руководством Ларисы Тарусовой, представив номера по мотивам произведений Расула Гамзатова на темы "Самед Вургун и Азербайджан", "О Родине", "О любви", "О матери", стихи дагестанского поэта. В завершении учащиеся средней музыкальной школы имени Бюльбюля исполнили музыку на стихотворение "Расула Гамзатова "Дорогой друг", посвященное Самеду Вургуну.

Среди гостей были сотрудники Представительства Республики Дагестан в Азербайджане, представители культурных и образовательных центров.

Фото - Заур Мустафаев.

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