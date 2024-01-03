Заслуженная артистка Азербайджана выступила в Италии

Заслуженная артистка Азербайджана Афаг Аббасова выступила на новогоднем концерте в итальянском городе Виареджио.

Как сообщает Day.Az, концерт состоялся в театре "Эден". На сцене также выступали оркестр фестиваля Пуччини под управлением дирижера Джузеппе Ланцетта и тенор Диего Кавазини. Концерт транслировался в прямом эфире на телеканалах 50 Canale и 88 Canale.

Афаг Аббасова отметила, что выступление перед итальянской аудиторией стало для нее доброй традицией. "Это большая ответственность и гордость. Я счастлива находиться на одной сцене со всемирно известными исполнителями под аккомпанемент прекрасной музыки Пуччини, именно в Италии. Благодарю всех за поддержку", - сказала заслуженная артистка Азербайджана.

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