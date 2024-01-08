В Париже проходит выставка работ памяти Адиля Рустамова "Взгляд художника между Каспием и Нормандией"

В галерее Said Ismailoff, находящейся напротив штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже, состоялось открытие выставки работ памяти заслуженного художника Азербайджана Адиля Рустамова (1943-2018) "Взгляд художника между Каспием и Нормандией", организованной Центром исследований Каспия, сообщили Day.Az в Association Dialogue France-Azerbaïdjan (Ассоциация диалога Франция - Азербайджан, ADFA).

На выставке представлены 40 из более чем 500 картин художника, панорама различных тем и стилей творчества мастера. Работы посвящены его родине - Азербайджану и региону Нормандия во Франции, где он провел часть своей жизни. Он и его дочь приехали в Руан (Нормандия) в 2012 году, где художник прожил последние годы после проблем со здоровьем. Это повлияло на его стиль творчества, поскольку на искусство Адиля Рустамова всегда влияла среда, в которой он жил.

Внучка художника Аделя Наибова рассказала о жизни и творчестве Адиля Рустамова - выпускника Азербайджанского государственного художественного училища имени Азима Азимзаде и Азербайджанского государственного художественного института имени М.Алиева (ныне Государственная академия художеств), где он также преподавал на протяжении многих лет. С 1975 года он являлся членом Союза художников Азербайджана. Адиль Рустамов был художником-поэтом, в основном мастером графического дизайна. Неоднократно участвовал в республиканских и международных выставках, был удостоен ряда наград.

Выставка продлится до 15 января.

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