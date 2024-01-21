В Москве состоится концерт Эльвина Ходжи Ганиева

В Москве состоится концерт азербайджанского виртуоза, заслуженного артиста Эльвина Ходжи Ганиева.

Как сообщает Day.Az, 2 февраля в концертном зале "Зарядье" пройдет концерт заслуженного артиста Азербайджана Эльвина Ходжи Ганиева. В сопровождении Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского под управлением дирижера Мариуса Стравинского прозвучит Скрипичный концерт выдающегося турецкого композитора и дирижера Ульви Кемаля Эркина (1906 - 1972). В завершении первого отделения концерта прозвучит Фантазия на темы из оперы Бизе "Кармен" для скрипки с оркестром Франца Ваксмана.

Эльвин Ходжа Ганиев, лауреат престижных международных конкурсов: имени Давида Ойстраха, Генрика Венявского и Кароля Липиньского, Яши Хейфеца и многих других; скрипач-виртуоз, которого называют "азербайджанским Моцартом". Имя музыканта внесено в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджана. В московском зале Зарядье он выступает впервые.

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