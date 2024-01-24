https://news.day.az/culture/1631875.html Скончался исполнитель роли Рашида в фильме "Sehrli xalat"
Скончался исполнитель роли Рашида в фильме "Sehrli xalat"
В возрасте 71 года скончался исполнитель роли Рашида в детском фильме "Sehrli xalat" (Волшебный халат) Азер Гурбанов.
Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в социальной сети написал сценарист, заслуженный работник культуры Азербайджана Юсиф Шейхов, который также был занят в этой кинокартине.
Юсиф Шейхов отметил, что Азер Гурбанов скончался в США после тяжелой болезни.
Отметим, что Азер Гурбанов на протяжении более 30 лет проживал в США.
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