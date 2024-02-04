Во Дворце Гейдара Алиева будет представлена концертная программа «Гении»

Во Дворце Гейдара Алиева 11 апреля будет представлена грандиозная концертная программа под названием "Гении".

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Дворца, на вечере, организованном Azkonsertshow и "Maestro Music - Азербайджан" при информационной поддержке Азербайджанского телевидения, прозвучат незабвенные произведения выдающихся композиторов Тофика Гулиева, Эмина Сабитоглу, Октая Кязыми и Эльзы Ибрагимовой.

На концерте в сопровождении оркестра Baku Sinfonietta выступят народные и заслуженные артисты, а также известные азербайджанские певцы.

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