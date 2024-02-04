https://news.day.az/culture/1634412.html Во Дворце Гейдара Алиева будет представлена концертная программа «Гении»
Во Дворце Гейдара Алиева будет представлена концертная программа «Гении»
Во Дворце Гейдара Алиева 11 апреля будет представлена грандиозная концертная программа под названием "Гении".
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Дворца, на вечере, организованном Azkonsertshow и "Maestro Music - Азербайджан" при информационной поддержке Азербайджанского телевидения, прозвучат незабвенные произведения выдающихся композиторов Тофика Гулиева, Эмина Сабитоглу, Октая Кязыми и Эльзы Ибрагимовой.
На концерте в сопровождении оркестра Baku Sinfonietta выступят народные и заслуженные артисты, а также известные азербайджанские певцы.
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