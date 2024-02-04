Сегодня известному азербайджанскому исполнителю, композитору и актеру, политическому и общественному деятелю, послу Азербайджана в России, кавалеру государственных наград, орденов "Гейдар Алиева", "Независимость", "Честь", "За службу Отечеству", государственных наград России, Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Грузии, Молдовы, народному артисту Азербайджана Поладу Бюльбюльоглу исполнилось 79 лет, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Полад Бюльбюльоглу родился 4 февраля 1945 года в Баку. Отец Муртуза Мамедов, известный как Бюльбюль, прославленный оперный певец, народный артист СССР родился в Шуше. Мать Аделаида Мамедова была активным общественным деятелем, впоследствии работала директором Мемориального музея Бюльбюля.

Детство и юность Полад Бюльбюльоглу провёл как в Баку, так и в городе Шуша, который является "консерваторией Кавказа". В 1960 году впервые вышел на большую сцену в качестве аккомпаниатора отца. К 17 годам сочинил первые песни: "Песня о Москве", "Песня о Сумгаите", "С первого свидания", "С добрым утром!". Написал также несколько песен для своего друга детства Муслима Магомаева.

По окончании музыкальной школы по классу фортепиано поступил в Азербайджанскую государственную консерваторию имени Узеира Гаджибейли, где в период с 1963 по 1968 годы учился в классе композиции великого композитора Гара Гараева.

Творчество легендарной личности невероятно многогранно и разнообразно! Полад Бюльбюльоглу покорил сердца огромной аудитории не только своим потрясающим уникальным вокалом, но и виртуозностью исполнения. Ему быстро удалось обнаружить собственный уникальный стиль. Создал целое направление в советской эстраде, соединив современные ритмы и гармонии с ярким национальным мелодизмом, что стало примером для подражания последующего поколения музыкантов. Уже в 24 года стал членом композиторов СССР и Союза кинематографистов СССР.

Композиторское творчество Полада Бюльбюль оглы многообразно. В его творческом активе имеются крупные симфонические произведения, камерно-инструментальная музыка, мюзикл, вокальные циклы, музыка к кинофильмам и драматическим спектаклям. Среди произведений особое место принадлежит балету "Любовь и смерть".

Его композиции исполняли мэтры отечественной эстрады, среди которых Иосиф Кобзон. Лев Лещенко и другие. Исполняемые хиты "Мой Азербайджана", "Gəl, ey səhər", "Шейх", "Позвони", "Как жили мы борясь", "Как мне быть", "Долалай", "Потому что ты любишь меня", "Твоя дорога", "Ах, эта девушка". и другие по сей день у всех на устах. Более того, его творчество стало источником вдохновения для новых поколений артистов.

Были и съёмки в кинофильмах, и музыка более чем к 20 фильмам. Успех сопутствовал и в кинематографе, и не только как автора музыки, но и актера, особенно в фильме "Не бойся, я с тобой".

Многие годы выступал как певец и композитор, активно пропагандируя азербайджанскую музыкальную культуру. В 1976 году возглавил "Государственный эстрадный ансамбль Азербайджанской ССР". Руководил эстрадными коллективами республики. Объездил с концертами весь Советский Союз, побывал более чем в 70 странах мира.

С 1987 года в течение нескольких лет был директором и художественным руководителем Азербайджанской государственной филармонии. 1988 году стал министром культуры Азербайджанской ССР.

С обретением Азербайджаном независимости занял пост министра культуры Азербайджана. В 1995 году был избран в Милли меджлис Азербайджана. В 1994 году его избрали первым генеральным директором "Международной организации тюркской культуры" (ТЮРКСОЙ), затем трижды переизбирали (1997, 2000 и 2003). По его инициативе были изданы многочисленные книги классиков литературы тюркоязычных стран, просветительская литература.

В 2002 году стал председателем Совета по культурному сотрудничеству министров культуры стран СНГ.

Является доктором искусствоведения Национальной творческой академии Азербайджанской Республики, почётным профессором Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, действительным членом Международной гуманитарной академии "Европа-Азия".

В феврале 2000 года была открыта именная звезда на "Площади звёзд" в Москве.

В 2006 году был назначен послом Азербайджана в России. И по-прежнему занимается творчеством, создает произведения, принимает участие в различных значимых культурных событиях.

От имени Day.Az поздравляем Полада Бюльюльоглу с днем рождения и желаем дальнейших успехов!

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