Кончина Рафиги Ахундовой большая потеря для азербайджанского хореографического искусства

С уходом народной артистки Рафиги Ахундовой азербайджанское хореографическое искусство понесло большую потерю.

Об этом во вторник Trend сказала проректор по учебной части Бакинской академии хореографии, временно исполняющая обязанности ректора Наиля Мамедзаде на церемонии прощания с народной артисткой Азербайджана, выдающейся артисткой балета и хореографом Рафигой Ахундовой, передает Day.Az.

Церемония прощания проходит в мечети Тезе Пир в Баку. Народная артистка будет похоронена на второй Аллее почетного захоронения.

"Рафига Ахундова - для нас не только хореограф, не только великая артистка балета, она была еще и прекрасным, великолепным человеком. Никогда не забуду, как она с нами репетировала, с какой теплотой она относилась к детям, молодому поколению, это дорогого стоит. Мы всегда общались с ней, любили, относились с огромным уважением", - сказала Наиля Мамедзаде.

Отметим, что Рафига Ахундова родилась 7 августа 1931 года в Баку. Окончила Бакинское хореографическое училище (сейчас - Бакинская академия хореографии), где её педагогом была легендарная Гамар Алмасзаде. В 1951-1952 годах проходила курсы в Большом театре в Москве (Россия). С 1952 года начала работать в Государственном театре оперы и балета (сейчас - Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета). С 1971 года была балетмейстером, а с 1990 года - главным балетмейстером театра. Исполняла партии в таких постановках как "Семь красавиц" Гара Гараева, "Девичья башня" Афрасияба Бадалбейли, "Спящая красавица" Петра Чайковского, "Вальпургиева ночь" Шарля Гуно, "Гюльшан" Солтана Гаджибекова, "Легенда о любви" Арифа Меликова, "Бахчисарайский фонтан" Бориса Асафьева, "Жизель" Адольфа Анана и других. Совместно с супругом, прославленным балетмейстером и хореографом, народным артистом Азербайджана Магсудом Мамедовым поставила балеты "Каспийская баллада", "Тени Гобустана", "Калейдоскоп", "Тропою грома", "Семь красавиц", "Азербайджанская сюита", "Яллы", "Мугам", "Бабек", "Щелкунчик". В различные годы работала балетмейстером и педагогом в Алжире, Швеции, Египте, Бельгии, России и Турции, где ставила балеты азербайджанских классиков.

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