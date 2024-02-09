Завораживающая классика в Баку

На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт, посвященный памяти великого азербайджанского композитора, народного артиста СССР Гара Гараева, сообщает Day.Az.

Перед началом концертной программы музыковед Айсель Керим подробно рассказала о жизни и творчестве выдающегося композитора, его большом вкладе в музыкальную культуру.

Далее было представлено выступление Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста Азербайджана Фахраддина Керимова. Солистка программы - заслуженная артистка Фарида Мамедова (сопрано).

На концерте прозвучали произведения Гара Гараева, любимые меломанами разных поколений.

Публика насладилась виртуозным выступлением оркестра и маэстро Керимова. А голос Фариды Мамедовой заворожил всех гостей мероприятия.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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