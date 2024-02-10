Все краски музыки

Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева в Баку продолжает проведение абонементных концертов, сообщает Day.Az.

Абонементные концерты в январе проводились каждую субботу в 15:00 в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.

Первый концерт прошедшего месяца состоялся 6 января. В программе выступило Азербайджанское государственное фортепианное трио, в состав которого входят заслуженные артисты Тофха Бабаева (скрипка), Сабина Ибрагимова (виолончель) и Эльнара Кабирлинская (фортепиано). На концерте прозвучала музыка, относящаяся к ХХ веку.

13 января была организована программа, посвященная "Старому Новому году" с участием молодых талантов. Лауреаты республиканских и международных конкурсов - Сура Руфат, Марьям Баратзаде, Фарах Алиева, Джамал Алиев, Ханым Гулузаде, Дениз Ресилова, Айдан Нуриева, Ясаман Умудова, Айшан Умудова, Арзу Дадашова, Айлин Дадашлы, Асия Оруджлу, Сайяра Тагиева, Инджи Абдуллаева, Бану Гасымова, Гюлай Абдуллазаде, Фатима Мирмамедли, Зумруд Мамедова, Нурай Гасанли, Сулейман Рамаданов, Айсель Рагимли, Хадиджа Ахмедова, Фидан Поладзаде, Аян Аскерова, Фатима Гусейнзаде и Наиля Новрасли исполнили произведения азербайджанских и зарубежных композиторов.

27 января выступила инструментальная группа Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова (музыкальный руководитель - Махир Ибрагимов). Заслуженная артистка Азербайджана Алмаз Оруджева, а также Нурлан Азизбейли, Вафа Оруджева, Фархад Аллахвердиев, Камран Шакаров, Нурлана Абдуллаева, Мурад Рустамзаде и Талех Яхъяев представили вниманию слушателей красочную музыкальную программу

Отметим, что с ноября 2022 года, после длительного перерыва, возобновлены абонементные концерты, организуемые Азербайджанской государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Желающие посетить концерты могут приобрести билеты в кассах города и на сайте iticket.az. Билет, купленный один раз, действителен для концертов, проводимых в течение месяца.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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