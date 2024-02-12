https://news.day.az/culture/1636535.html Джаваншир Гулиев будет сегодня прооперирован
Джаваншир Гулиев будет сегодня прооперирован
Заслуженный деятель искусств Азербайджана, композитор Джаваншир Гулиев будет прооперирован сегодня.
Об этом в понедельник Day.Az сообщили в Фонде Гейдара Алиева.
Отметим, что утром 5 февраля Джаванширу Гулиеву, который находился в Турции, стало плохо, и его госпитализировали. По поручению Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева оказывает поддержку в лечении Джаваншира Гулиева.
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