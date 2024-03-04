Альфредо Родригес выступил с джазовыми ритмами в Центре Гейдара Алиева

3 марта в Центре Гейдара Алиева в Баку состоялся концерт всемирно известного пианиста Альфредо Родригеса с трио.

Как сообщает в понедельник Day.Az, выступая на концерте с джазовыми ритмами, исполнитель своими динамичными импровизациями и танцами подарил слушателям неповторимые моменты.

В 2009 году Альфредо Родригес переехал в США, на родину джаза, где стал одним из ведущих исполнителей этого жанра музыки. С тех пор Альфредо Родригес известен как пианист с безграничным потенциалом.

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