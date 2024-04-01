Надеюсь, что в этом году пройдут Дни культуры Азербайджана в Беларуси

Надеюсь, что в текущем году пройдут Дни культуры Азербайджана в Беларуси.

Об этом в понедельник сказал Trend Life генеральный директор киностудии "Беларусьфильм" Юрий Алексей, передает Day.Az.

Отметим, что с первого по четвертое апреля в Азербайджане проходят Дни культуры Беларуси.

Первого апреля в Киноцентре "Низами" в Баку состоялось открытие Дней белорусского кино. "Для азербайджанского зрителя мы привезли четыре кинокартины - из них два игровых, а два документальных фильма. Мы хотим через кино показать наши корни, традиции, культуру. Я уверен, что азербайджанскому зрителю это будет интересно", - отметил генеральный директор киностудии "Беларусьфильм".

По его словам, предусматривается сотрудничество с азербайджанской стороной. "У нас прошли переговоры, и возможно, в скором будущем мы подпишем какие-то соглашения о совместной работе. Идут обсуждения, мы вносим предложения", - сказал Юрий Алексей.

Он отметил, что надо продвигать сотрудничество Беларуси и Азербайджана.

Также Юрий Алексей сказал, что делегация Беларуси находится под большим впечатлением от красоты и чистоты города Баку, доброжелательности людей.

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