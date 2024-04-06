Эльмина Гасанова дебютировала во Франции в спектакле с великим Пласидо Доминго

Талантливая молодая азербайджанская оперная певица Эльмина Гасанова (Elmina Hasan) дебютировала во Франции с одним из величайших теноров нашего времени, испанским вокалистом Пласидо Доминго, сообщили Day.Az в Ассоциации диалога Франция-Азербайджан (Association Dialogue France-Azerbaijan, ADFA).

Выступление прошло на сцене театрально-концертного зала Парижа - Salle Gaveau Paris в опере великого итальянского композитора Джузеппе Верди "Набукко", в которой Эльмина Гасанова исполнила партию Фенены, дочери Навуходоносора (Набукко). Пласидо Доминго исполнил партию вавилонского царя Набукко. За дирижерским пультом был известный итальянский музыкант Леонардо Сини. В спектакле также выступили артисты из Италии, Франции, Хорватии и России.

Эльмина Гасанова - меццо-сопрано, выпускница кафедры "Сольное пение и оперная подготовка" Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. Обладательница Гран-при VIII Международного конкурса вокалистов имени Бюльбюля 2022 года, лауреат международных конкурсов. С 2023 года принимает участие в программе молодых артистов Метрополитен-опера Lindemann Young Artist Development Program. Для программы были отобраны 15 оперных певцов из разных стран, которые на протяжении 2023/2024 годов задействованы в спектаклях Метрополитен-опера.

"Набукко", или "Навуходоносор" - опера Джузеппе Верди на либретто Темистокле Солера, основанная на событиях, описанных в Библии. Премьера состоялась 9 марта 1842 года в театре "Ла Скала" в Милане.

Сюжет оперы разворачивается в 576 году до н. э. В основе произведения лежат библейский эпос и реальные исторические события. Во время осады города жители собираются в храме Соломона, где главный жрец убеждает их в благоприятном исходе осады, поскольку находящаяся там дочь царя Набукко - Фенена является заложницей. Автор описывает историю взаимоотношений пленного полководца и дочери вавилонского царя Набукко, которые сложились задолго до начала вражды между народами. Сюжетная линия построена на сложном переплетении отношений между царской дочерью, военачальником Измаилом и приемной дочерью правителя Вавилона Абигайль... Становление главных героев, их путь через мучения и раскаяния от язычества к истинной вере. При этом вавилонский правитель Навуходоносор восславляет бога войны Ваала. Он жесток и не знает пощады. Великий воин, он покоряет иудеев, но его настигает возмездие...

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