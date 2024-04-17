На европейской сцене будет представлен классический азербайджанский балет

В истории культуры Азербайджана, классического балета страны произошло значимое событие. Так, 17 апреля на пресс-конференции международного фестиваля Nervi Rozza Music Ballet Festival в Италии руководство Teatro Carlo Felice впервые пригласило балетную труппу Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета представить на европейской сцене вниманию широкой зрительской аудитории классический национальный балет.

Об этом сказал народный артист Азербайджана, всемирно известный оперный певец, директор Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Юсиф Эйвазов, принявший участие в пресс-конференции, сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

Пресс-конференция прошла с участием генерального директора оперного театра в Генуе Клаудио Орази, художественного руководителя Пьеранчело Конте, мэра города Генуя Карло Буччи, куратора по культуре региона Джессики Никколини, директора агентства Ariosi Management Алесандро Ариоси и других.

В своем выступлении на пресс-конференции Юсиф Эйвазов подчеркнул, что без поддержки Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, Фонда Гейдара Алиева, которые оказывают постоянное внимание и заботу о развитии культуры, подобные значимые гастроли не могли бы состояться. Также Эйвазов выразил признательность министерству культуры Азербайджана.

Он отметил, что благодаря данной поддержке балет "Легенда о любви" выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста Арифа Меликова, который был поставлен на сценах многих известных театров мира, в этот раз будет продемонстрирован на фестивале Nervi Rozza Music Ballet Festival под открытым небом на великолепной сцене. В постановке, наряду с артистами балета Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, выступят артисты Азербайджанского государственного ансамбля танца.

Юсиф Эйвазов добавил, что в 115-м сезоне балетная труппа начнет международные гастроли с показа балета "Тысяча и одна ночь" в городе Челябинск (Россия) на Международном фестивале балета "В честь Екатерины Максимовой".

Затем в июле и августе в городах Генуя и Верона будут представлены национальные балеты, а также жемчужина мировой балетной классики "Лебединое озеро".

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