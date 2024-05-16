Ver sözə ehya: Хор имени Джахангира Джахангирова выступил в Баку с интересной программой

Хор имени Джахангира Джахангирова, действующий при Международном центре мугама в Баку, выступил с концертной программой под названием "Ver sözə ehya", сообщает Day.Az.

Вечер был посвящен памяти народного артиста Азербайджана, композитора Джахангира Джахангирова (1921-1992).

Хор выступил с интересным репертуаром. В программу, составленную художественным руководителем и дирижером хора, заслуженным учителем Тараной Юсифовой, наряду с сочинениями Узеира Гаджибейли, Джахангира Джахангирова, Рамиза Мустафаева, также вошли произведения в современной обработке.

В начале мероприятия ведущий Салех Багиров рассказал об истории создания и развития хора в Азербайджане, о современном хоровом искусстве и его представителях.

Мугам, поэзия и этно-джазовые композиции в концертной программе были гармонично соединены и прекрасно исполнены.

Особые краски концерту придали выступления народных артистов - ханенде Тейюба Асланова, актрисы Мехрибан Зеки, заслуженной артистки, актрисы Диляры Алиевой и исполнителя Васифа Гусейна.

В исполнении хора в сопровождении концертмейстера, пианистки, заслуженной артистки Наргиз Алиевой также прозвучали произведения в новой обработке и сочинения зарубежных композиторов.

Молодые исполнители Нигяр Джалилова и Орхан Гусейнов исполнили народные песни и представили джазовые импровизации.

С интересом были встречены выступления учащихся хореографического отделения Республиканской гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории.

Концерт, организованный режиссером Мирсахибом Габильоглу, запомнился гармонией музыкально-поэтических и исполнительских номеров.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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