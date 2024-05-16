Ver sözə ehya: Хор имени Джахангира Джахангирова выступил в Баку с интересной программой - ФОТО
Хор имени Джахангира Джахангирова, действующий при Международном центре мугама в Баку, выступил с концертной программой под названием "Ver sözə ehya", сообщает Day.Az.
Вечер был посвящен памяти народного артиста Азербайджана, композитора Джахангира Джахангирова (1921-1992).
Хор выступил с интересным репертуаром. В программу, составленную художественным руководителем и дирижером хора, заслуженным учителем Тараной Юсифовой, наряду с сочинениями Узеира Гаджибейли, Джахангира Джахангирова, Рамиза Мустафаева, также вошли произведения в современной обработке.
В начале мероприятия ведущий Салех Багиров рассказал об истории создания и развития хора в Азербайджане, о современном хоровом искусстве и его представителях.
Мугам, поэзия и этно-джазовые композиции в концертной программе были гармонично соединены и прекрасно исполнены.
Особые краски концерту придали выступления народных артистов - ханенде Тейюба Асланова, актрисы Мехрибан Зеки, заслуженной артистки, актрисы Диляры Алиевой и исполнителя Васифа Гусейна.
В исполнении хора в сопровождении концертмейстера, пианистки, заслуженной артистки Наргиз Алиевой также прозвучали произведения в новой обработке и сочинения зарубежных композиторов.
Молодые исполнители Нигяр Джалилова и Орхан Гусейнов исполнили народные песни и представили джазовые импровизации.
С интересом были встречены выступления учащихся хореографического отделения Республиканской гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории.
Концерт, организованный режиссером Мирсахибом Габильоглу, запомнился гармонией музыкально-поэтических и исполнительских номеров.
Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.
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