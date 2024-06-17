Балетная труппа азербайджанского театра выступила на Международном фестивале в России

Балетная труппа Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета приняла участие в XV Международном фестивале балета "В честь Екатерины Максимовой" в городе Челябинск (Россия), сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

Балетная труппа азербайджанского театра 14 и 15 июня представила в рамках фестиваля постановку "Тысяча и одна ночь" выдающегося композитора Фикрета Амирова.

Балет представлен в сопровождении симфонического оркестра Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени М. И. Глинки под управлением главного дирижера и музыкального руководителя Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженного артиста Азербайджана, доцента Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Эйюба Гулиева. В спектакле также принял участие хор Челябинского театра оперы и балета.

Отметим, что коллектив азербайджанского театра в числе других театральных коллективов примет участие в заключительном гала-концерте фестиваля, который состоится 17 июня.

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