Максим Горький и Баку – выставка редких архивных кадров

В Баку открылась выставка репродукций редких архивных кадров с писателем Максимом Горьким, связанных с Баку и деятелями культуры Азербайджана, сообщает Day.Az.

В числе экспонатов выставки совместные фото с Самедом Вургуном, Джафаром Джаббарлы, Мехти Гусейном, Салманом Мумтазом и другими.

Выставка организована в Русском доме в Баку в рамках проекта "Беседы о культуре и искусстве". Также прошла лекция историка, фотографа, куратора просветительских и художественных проектов Рустама Гусейнова, посвященная писателю Максиму Горькому.

Рустам Гусейнов подробно рассказал о малоизвестных фактах биографии Максима Горького, связанных с Баку, в том числе о причинах его первой поездки, которая стала основой для знаменитого очерка о нефтяных промыслах братьев Нобель.

Были подробно освещены детали сотрудничества Максима Горького с бакинскими периодическими изданиями до революции, общение с Гасан беком Зардаби и влияние его статей в прессе того времени.

Наибольший интерес аудитории вызвали рассказы Максима Горького, написанные под впечатлением от поездок, и очерки, подробно повествующие о наиболее впечатливших его обычаях и традициях.

Отметим, что писатель Максим Горький трижды посещал Баку, написал несколько статей и очерков о своих поездках, материалы по итогам этих поездок были использованы для создания нескольких рассказов.

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