В Вене состоялся концерт, посвященный 100-летию Тофига Ахмедова

В Азербайджанском культурном центре в Вене состоялся концерт под названием "Подари мне улыбку", посвященный 100-летию выдающегося джазового музыканта, саксофониста, кларнетиста, композитора, дирижера, народного артиста Азербайджана Тофига Ахмедова (1924-1981), сообщила Day.Az музыкальный руководитель Венской культурной организации Culture Meeting Point и руководитель Венской музыкальной школы Musik macht Freude, доктор философии по искусствоведению Фарах Таирова.



Вечер был организован Венской музыкальной школой Musik macht Freude при содействии Culture Meeting Point, мэрии города Вена, венской танцевальной студии Sun Dance Company и Азербайджанского культурного центра в Вене (Aserbaidschanisches Kulturzentrum Wien).

На открытии Фарах Таирова, выразив признательность директору Азербайджанского культурного центра в Вене Лейле Гасымовой за содействие в реализации проекта, рассказала о жизни и творчестве Тофига Ахмедова, вписавшего свое имя в историю азербайджанской джазовой музыки, создании и деятельности Эстрадного оркестра Азербайджанского государственного телевидения и радио, которым он руководил 21 год. Было отмечено, что Тофиг Ахмедов был дедом бывшего посла Азербайджана в Австрии Фуада Исмайлова (1968-2011).

"Этот проект является очередным мостом культуры между Востоком и Западом, направлен на дальнейшее развитие культурных связей между Австрией и Азербайджаном. В программу концерта, наряду с произведениями Тофига Ахмедова, были включены и произведения выдающегося композитора Гара Гараева, австрийских классиков и других известных европейских композиторов разных музыкальных эпох", - сказала Day.Az Фарах Таирова.

Выступления Sun Dance Company, Musik macht Freude и Венской городской музыкальной гимназии, представление известных произведений Тофига Ахмедова было встречено гостями вечера с большим интересом и аплодисментами. Учащийся Musik macht Freude и Венской городской музыкальной гимназии, лауреат международных конкурсов, солист хора Венской государственной оперы, 13-летний пианист и композитор Норберт Эбнер исполнил известную песню Тофига Ахмедова "Подари мне улыбку" (Güldür məni) и авторскую композицию "Солнечный вальс", приуроченную к юбилею Мастера. Концерт сопровождался интересными докладами детей о творчестве Тофига Ахмедова, был также представлен фотоархив Мастера с известными композициями и незабываемыми интерпретациями.

Среди гостей были члены семьи Тофига Ахмедова, представители дипломатических миссий и диаспорских организаций, деятели культуры и науки, представители творческой интеллигенции и общественности.

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