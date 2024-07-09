Из 1913-го в 2024 год, из города Шуша в Гусар

Детский театр-студия "Гюнай" Бакинского детского и молодёжного театра завершил свой 21-й театральный сезон выступлением на сцене Гусарского государственного лезгинского драматического театра спектаклем "Аршин мал алан" по произведению великого композитора Узеира Гаджибейли, сообщила Day.Az руководитель коллектива Лариса Тарусова. Выступление прошло при поддержке Союза театральных деятелей Азербайджана.

Тарусова отметила, что директор театра Фаиг Гардашев очень тепло и радушно принял коллектив. "Под руководством режиссёра театра Багира Ахмедова местные юные таланты подготовили для нас специальную программу с песнями и танцами. Был аншлаг, и воодушевлённые таким тёплым приёмом наши юные артисты с энтузиазмом отыграли спектакль", - сказала она.

По словам руководителя коллектива, театр "Гюнай" за этот театральный сезон провел плодотворную работу, представив спектакли по произведениям мировых и азербайджанских классиков, современных авторов на различных площадках. В новом сезоне будут интересные премьеры и проекты.

"Аршин мал алан" (Arşın mal alan) - последняя и самая популярная оперетта азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли, написанная в 1913 году. Автором либретто оперетты является сам Узеир Гаджибейли. Премьера состоялась 25 октября 1913 года в театре Гаджи Зейналабдина Тагиева в Баку. Действие оперетты происходит в Шуше, городе, где вырос композитор. Новое поколение молодых людей мечтает создать семью, основанную на взаимной любви. В произведении сочетаются традиции европейской классической и азербайджанской национальной музыки. "Аршин мал алан" был переведён на 80 языков мира и поставлен в более чем двухсот театрах свыше восьмидесяти стран мира. В 2013 году в рамках ЮНЕСКО было отмечено 100-летие оперетты. Комедия была экранизирована 4 раза, самым же популярным считается показанный в более чем 130 странах мира фильм 1945 года с Рашидом Бейбутовым в главной роли.

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