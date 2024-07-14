Мехрибан Алекперзаде стала лауреатом премии имени Чингиза Айтматова Межпарламентской ассамблеи СНГ

Художественный руководитель Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, заслуженный деятель искусств Азербайджана, режиссер Мехрибан Алекперзаде стала лауреатом премии имени Чингиза Айтматова Межпарламентской ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ), сообщили Day.Az в пресс-службе министерства культуры.

Ее кандидатура была предложена Постоянной комиссией МПА СНГ по культуре, информации, туризму и спорту под председательством депутата Высшего собрания Узбекистана Эркина Захидова.

В марте этого года в Аздраме с большим успехом состоялась премьера спектакля "И дольше века длится день", поставленного Мехрибан Алекперзаде по произведению всемирно известного писателя и драматурга, кыргызского классика Чингиза Айтматова, которая также вошла в репертуар театра.

Премия имени Чингиза Айтматова, учрежденная в ноябре 2012 года решением Межпарламентской ассамблеи СНГ, ежегодно присуждается за заслуги в области культуры, образования, вклад в развитие гуманитарных наук, литературы и искусства, изучение и сохранение культурного наследия, сближение и взаимообогащение культур, народов и наций.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!