В Баку отметили 90-летие Союза писателей Азербайджана

В Международном центре мугама состоялся литературно-художественный вечер, посвященный 90-летию Союза писателей Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии приняли участие известные писатели, поэты и литераторы, зарубежные гости. На открытии прозвучал Гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена память шехидов.

Выступившие председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар Рзаев, первый секретарь СПА, народный писатель Чингиз Абдуллаев, секретари СПА, поэт-драматург Ильгар Фахми, поэт, переводчик Салим Бабуллаоглу, президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова, экс-генсек ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, руководитель İLESAM Нури Пармаксыз, председатель Союза писателей и историков Центральной Азии "Янги Овоз", кыргызский поэт Жолдошбек Монолдоров, заместитель председателя Союза писателей Узбекистана Мирзо Минхожиддин выступили с поздравительными словами, было рассказано о славном пути организации.

Гостям была представлена концертная программа.

Союз писателей Азербайджана - общественная творческая организация азербайджанских писателей, драматургов, поэтов, переводчиков, критиков и других деятелей литературы. Учреждена 13 июня 1934 года на I съезде писателей Азербайджана. Предпосылки создания Союза писателей Азербайджана появились в 1923 году, когда появилась потребность в объединении всех азербайджанских писателей в составе единой организации. Несколько писателей Азербайджана опубликовали обращение, в котором заявляли об учреждении "Кружка союза тюркских литераторов и поэтов" - художественного союза, под названием İldırım (Молния). Параллельно сформировалось общество Qızıl qələmlər (Золотые перья). Оно собрало вокруг себя юные литературные дарования Азербайджана. В начале июля 1925 года состоялось первое общее собрание азербайджанских писателей, на котором было принято решение об объединении в единой организации всех литературных сил республики. Было создано временное правление Общества писателей Азербайджана. И наконец 13 июля 1934 года, на I съезде писателей Азербайджана, прошедшем в Баку, был учрежден Союз писателей Азербайджана. Первым председателем Союза писателей Азербайджана был избран Мамед Алекберли, который руководил им по 1936 год. Далее председателями были - Сейфулла Шамилов (1936-1938), Расул Рза (1938-1939), Сулейман Рагимов (1939 - 1940), Самед Вургун (1941 - 1944, 1945 - 1948), Сулейман Рагимов (1944-1945), Мирза Ибрагимов (1948 - 1954), Мехти Гусейн (1954 - 1965), Мирза Ибрагимов (1965 - 1975, 1981 - 1986), Имран Гасымов (1975 - 1981), Исмаил Шихлы (1986 - 1987), с 1987 года - Анар Рзаев.

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