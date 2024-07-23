https://news.day.az/culture/1676757.html Мавзолей Дири Баба в Гобустане будет восстановлен
Мавзолей Дири Баба в Гобустане будет восстановлен
Мавзолей Дири Баба, расположенный в Гобустанском районе, будет восстановлен и благоустроен.
Об этом сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Государственное агентство по туризму Азербайджана.
Согласно информации, в рамках проводимых работ на территории будут проведены археологические раскопки, отремонтирована лестница, ведущая к мавзолею, перила вокруг кладбища, бетонная площадка перед памятником, пешеходная дорожка, металлический забор в верхней части памятника, шлагбаум у входа.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре