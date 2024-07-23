Мавзолей Дири Баба в Гобустане будет восстановлен

Мавзолей Дири Баба, расположенный в Гобустанском районе, будет восстановлен и благоустроен.

Об этом сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Государственное агентство по туризму Азербайджана.

Согласно информации, в рамках проводимых работ на территории будут проведены археологические раскопки, отремонтирована лестница, ведущая к мавзолею, перила вокруг кладбища, бетонная площадка перед памятником, пешеходная дорожка, металлический забор в верхней части памятника, шлагбаум у входа.

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