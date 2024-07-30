Захра Бадалбейли избрана председателем СП Детского фонда Азербайджана

Поэтесса, пианистка и актриса Захра Бадалбейли избрана председателем Совета правления (СП) Детского фонда Азербайджана, сообщили Day.Az в пресс-службе фонда.

"На место председателя Арифа Гусейнова официально утверждена его первый заместитель Захра Бадалбейли. Это изменение направлено на дальнейшее укрепление будущей стратегии и направлений деятельности фонда. Детский Фонд Азербайджана является одной из самых значимых организаций в стране, работающих в области защиты прав детей и их благосостояния. Цель фонда - благотворительность, защита прав детей и обеспечение их благосостояния. Захра Бадалбейли имеет богатый опыт в области благотворительности и социальных дел, и она продолжит реализацию новых стратегий и проектов фонда на этой должности", - говорится в сообщении фонда.

Захра Бадалбейли - выпускница Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. Она ведет активную общественную работу. Бадалбейли является автором слов первой песни Азербайджана на "Евровидении" - Day After Day.

С 2008 года она работала в министерстве молодежи и спорта, с 2011 года была главным редактором международного журнала "OK!" по Азербайджану. Она является членом Союза писателей Азербайджана, автором двух сборников стихов.

В 2020 году Захра Бадалбейли стала одним из организаторов благотворительного движения "Dəstək Ol". С 2022 года она была избрана первым заместителем председателя СП Детского фонда Азербайджана. Кроме того, она является соучредителем и руководителем компании "GAMMA Group" MMC, которая реализовала несколько благотворительных проектов.

"Назначение на эту важную должность для меня большая честь. Я благодарна Совету управления, Попечительскому совету и нашему председателю за высокую оценку моей работы в качестве первого заместителя. С глубоким чувством ответственности приступаю к продолжению работы, начатой под мудрым руководством нашего почетного председателя Арифа Гусейнова. Оставаясь верной целям Детского фонда Азербайджана, я мобилизую все свои силы для продвижения защиты прав и благосостояния наших детей", - сказала Захра Бадалбейли.

Отметим, что Детский фонд Азербайджана действует с 1988 года и за это время реализовал множество значимых проектов. Фонд добился больших успехов в области защиты прав детей, расширения их образовательных возможностей и обеспечения благосостояния. В рамках благотворительной деятельности оказана поддержка многим детским домам, школам и другим социальным учреждениям.

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