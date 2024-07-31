Мировой шедевр азербайджанского искусства будет представлен в Китае

Балет выдающегося азербайджанского композитора, кавалера государственных премий и орденов, народного артиста СССР и Азербайджана Фикрета Амирова "Тысяча и одна ночь" продолжает покорять мировые сцены. Балетная труппа Приморской сцены Мариинского театра впервые выступит в столице Китая, Пекине, представив балет "Тысяча и одна ночь" в рамках гастролей 23-25 августа в новой постановке художественного руководителя труппы, заслуженного артиста России Эльдара Алиева, сообщили Day.Az в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Китайские любители балета увидят выступления на сцене Пекинского национального центра исполнительских искусств. Причем, коллектив Приморской сцены Мариинского театра станет первой труппой, которая представит столь масштабный балетный спектакль на сцене недавно открывшегося Пекинского центра искусств, считающегося одним из шедевров современной архитектуры.

Спектакль будет сопровождать симфонический оркестр Национального балета Китая под руководством главного дирижера и музыкального руководителя Азербайджанского академического театра оперы и балета, заслуженного артиста Эйюба Гулиева.

В спектакле выступят хор и солисты оперной труппы Приморской сцены Мариинского театра Анастасия Кикот и Самира Галимова, на таре исполнят солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Рамин Азимов и Надежда Медведева (Владивосток). Главные роли исполнят прима-балерины Приморской сцены Мариинского театра Анна Самстрелова, Ирина Сапожникова, Лилия Бережнова, на премьерах выступят Сергей Уманец и Виктор Мулыгин, солисты Юрий Зиннуров, Саки Нишида, Лада Сартакова, Александра Шалимова, Шизуру Като. Кроме того, роль Шахрияра в спектакле, который будет сыгран 25 августа, исполнит ведущий солист Санкт-Петербургского Мариинского театра, заслуженный артист Азербайджана Тимур Аскеров.

Отметим, что балет "Тысяча и одна ночь" является одним из самых ярких спектаклей Приморской сцены Мариинского театра и имеет обширную гастрольную географию.

"Для нас очень важно, чтобы балет "Тысяча и одна ночь" воспринимался пекинской публикой как масштабное зрелище, отражающее богатство красок и колорит уникальной культуры. Когда я ставил хореографию балета, я старался максимально соответствовать как литературному материалу, так и музыке автора. Поэтому я надеюсь, что представления будут успешными", - сказал хореограф Эльдар Алиев.

Балет "Тысяча и одна ночь", написанный Фикретом Амировым по мотивам известных арабских сказок, впервые был поставлен в 1979 году в Баку, в Азербайджанском государственном театре оперы и балета. В создании произведения работали видные мастера - либретто принадлежит писателям, братьям Максуду и Рустаму Ибрагимбековым, балетмейстер-постановщик - Наиля Назирова, художник - Тогрул Нариманбеков. А через год они были удостоены Государственной премии СССР. С тех пор балет с большим успехом был представлен на многих сценах мира.

"Я хочу, чтобы азербайджанская музыка звучала во всем мире", - сказал композитор, успешно синтезируя восточные мелодии с классическими европейскими формами.

Основой балета стал популярный "Рассказ о царе Шахрияре". В балет входят сюжеты и других сказок - о приключениях Синдбада-морехода, о Птице Рухх, об Аладдине и принцессе Будур, об Али-Бабе и сорока разбойниках. В музыке балета в соответствии с сюжетом оживает величие Ближнего Востока. Композитор включил в оркестр национальный инструмент Азербайджана тар и использовал весь арсенал ударных инструментов (бонго, там-там, ксилофон, вибрафон, нагара, колокол, литавры, тарелки и т. д.), с помощью которых удалось передать зрителю богатство арабских ритмов с полнотой.

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