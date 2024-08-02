В Национальной библиотеке открылась выставка, посвященная Дню азербайджанского кино

В Национальной библиотеке пользователям представлена виртуальная и традиционная одноименная книжная выставка под названием "2 августа - День азербайджанского кино".

Как сообщили Day.Az в библиотеке, на выставке в полном тексте представлены официальные документы, статьи об истории нашего кино, книги и различные ресурсы.

Были также представлены книги об истории, летописи кино, кинематографическому творчеству, монографии, учебники, литература на азербайджанском и других языках.

Желающие ознакомиться с виртуальной выставкой могут воспользоваться ссылкой http://anl.az/el/vsb/Milli_kino_gunu/index.html.

Выставка продлится одну неделю.

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