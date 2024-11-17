В Баку состоялось открытие международной выставки "Климат и ковры", посвященной COP29

В Азербайджанском национальном музее ковра состоялось открытие международной выставки "Климат и ковры".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, выставка, посвященная 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29), организована Министерством культуры Азербайджана и Азербайджанским национальным музеем ковра.

Выступившие на церемонии открытия директор музея Амина Меликова, посол Мексики в Азербайджане Мария Виктория Ромеро Кабальеро, специальный представитель Президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов, заместитель генерального директора Отделения ООН в Женеве Лидия Григорьева, основательница галереи 365 ART Ольга Даниель подчеркнули значимость проекта как уникальной культурной инициативы.

На выставке "Климат и ковры" представлены произведения известных художников из Азербайджана, США, ОАЭ, Мексики и России, вдохновленных азербайджанским ковровым искусством и его традиционными узорами. Посетители впервые увидели работы основателя Центра современного искусства YARAT и бренда CHELEBI Аиды Махмудовой, российской актрисы, режиссёра, художницы, певицы и телеведущей Натальи Бочкарёвой, профессора Американского университета Норт-Парк Нненны Окоре, мексиканского художника Педро Сезара Перальты, заслуженных художников Азербайджана Тарьера Баширова и Фаига Ахмеда, заслуженного работника культуры Эльмиры Аббаслы, художников Мамеда Рашидова, Милены Набиевой, Махара Магеррамова, Тараны Алиевой и учеников школы-интерната интеграционного обучения №11 поселка Бильгя. Все эти работы изготовлены из стекла, шерсти, металла, биопластика, марли, волокна, опилок, отходов и т.д.

В рамках мероприятия состоялась церемония срезания со станка ковра Тарьера Баширова "Зеленый мир", сотканного в отделе традиционных технологий Азербайджанского национального музея ковра. Члены Ассоциации женщин ОАЭ провели мастер-класс по вязанию.

Был представлен танец в исполнении Центра развития детей и молодежи №3.

Выставка, призванная привлечь внимание зрителей к важности борьбы с климатическими изменениями, здоровому образу жизни, решению экологических проблем и защите окружающей среды посредством работ современных художников, основанных на древних традициях нашего народа, продлится до 30 ноября.