Инженер ботанических душ

Автор: Ульви Мехти

В уходящем году Азербайджан оказался в центре внимания мировой политической общественности, приняв на себя обязательства организатора Конференции ООН по изменению климата (COP29). Сегодня, когда мир динамично развивается, экологические проблемы актуальны как никогда. Для привлечения глобального внимания к экологическим бедствиям политические институты всё чаще сотрудничают с деятелями искусства. Художники, в свою очередь, взаимодействуют с научными исследованиями и эко-активистами, а за последние десятилетия стремительно развилось креативное направление "Эко-Арт". Концептуальные художники акцентируют внимание на гармонии человека с флорой и фауной, а также на рациональном использовании природных ресурсов. Данное направление охватывает мультимедийные пространства во всех формах аудиовизуального искусства.

"Шёпот леса - магия звука"

В галерейном пространстве Gazelli Art House профессиональный эколог и мультимедийный художник Эльнара Насирли представила арт-проект "Шёпот леса - магия звука" под эгидой COP29 совместно с Посольством Республики Латвии в Азербайджане. При кураторской поддержке Сабины Шихлинской дипмиссия организовала вояж к живописной природе латвийского берега, где из лесных заповедников художница извлекла электрические сигналы растений, и в бонус так же раздобыла ствол высохшего столетнего дуба, ставший частью её авторского эко-арта. Латвия, являясь одной из главных зелёных зон Евросоюза, по праву считается эталонным примером экологической политики.

Главным элементом экспозиции является фрагмент семейного дерева рода Насирли - столетнего апшеронского шелковичного древа (тутовника), утратившего свой жизненный ресурс. Часть древесины с корнями это мемориальная ретроспекция о мгновениях детства художницы, воспоминаниях о дедушке, так изящно преобразованными в инсталляцию.

На выставке представлены деревья из Азербайджана и Латвии, символизирующие светлое экологическое будущее, где природным экосистемам даруется новая жизнь. Артефакты окутаны конструкцией экзотического цветка с пластмассовым движком (насосом) по перекачке оксигена. Механическое дыхание ствола обеспечивается семицилиндровым радиальным агрегатом с датчиком движения, использующим японскую технологию киригами (хлопчатобумажник) и фильтры для улавливания углекислого газа. Композиционная конфигурация обволакивает сучья и твёрдые корни, уходя пружинными веревками ввысь создавая ощущения дыхания, словно телепортация из древнего мира друидов. Подсвеченный аниме цветок с плодами цвета Индиго, корнями отсылает к культовому голливудскому шедевру "Аватар", ставшим хрестоматийным символом эко-революции.

В механической инсталляции за основу взят фрагмент из реанимационного аппарата по искусственной вентиляции легких. То самое устройство, что в эпоху пандемии спасло жизнь миллионам душ. Арт-конструкция расширяет границы восприятия между органическим дыханием и техническими инновациями. Предлагается своеобразный вид взаимоотношения с невидимой жизненной силой мира флористики, эдакое светлое зеленое будущее, где растительной экзистенции будет дана новая жизнь.

В сердцевине древа затаилась жизнь водорослей, символизирующие будущее, где искусственные растения могут взять на себя важную роль в очищении окружающей среды по мере сокращения естественных экосистем. Процесс расширяет границы между природой и технологией, сигнализируя о необходимости сохранения в мире силы равновесия. Благодаря этому слиянию органической формы и механической функции, инсталляция сигнализирует об энтропии мира, в котором технология доминирует над природой. Подобные ноу-хау - это шанс для поддержания баланса жизни, где возможно искусственные конструкции станут первичной силой воспроизведения функциональности природы на планете Земля.

К древесным экспозициям установлены плазменные мониторы и акустические наушники для просмотра фильма-этюда о лесных ландшафтах Латвии, снятого и смонтированного совместно с видеографом Хусейном Джалилом. Креатив Эльнары привнес глубину восприятия таинств лесного мира через алхимию звука и магию аудио-саунд-аранжировки.



В проекте "Шёпот леса" благодаря технологии, разработанной совместно с био-инженером MXNZM (Микаэлем Хусейном), мёртвые деревья обретают новую жизнь. Прикасаясь к дереву, зритель активирует звуки, имитирующие живое растение, что погружает его в естественные процессы природы и растительных коммуникаций через мицелий. Инсталляция вдохновляет задуматься о здоровом взаимодействии между людьми и природой.

Проект "Шёпот леса" впервые был представлен в 2023 году в павильоне МОМА (Тбилиси), а так же стал финалистом престижной премии Arte Laguna Prize в Венеции в 2024 году.

P.S. "Воздушный оазис: Breath Core-7"

На выставке "Параллельные миры" в Gazelli Art House представлена работа "Воздушный оазис: Breath Core-7". Созданная в коллаборации с биоинженером MXNZM, она представляет собой экологическую технологию будущего - 2140 года. В этом футуристическом мире, где деревья исчезли, принят закон об обязательной очистке воздуха каждым гражданином для компенсации загрязнений.

P.S.S. Выставочная экспозиция обозначена "Параллельными мирами" и по мимо участия Эльнары Насирли так же включают в состав британских художников: Криса Левина, Майкла Такео Магрудера, Нея Томпсон с креативными группами Marshmallow Laser Feast (UK), Recycle Group (Ru) под бакинским кураторством выставочного менеджера Вафы Кадимовой. Здесь основным лейтмотивом зримо прослеживается исследование взаимодействия естественной природы с искусственным интеллектом. Вся интернациональная экспозиция продлиться до февраля 2025 года.