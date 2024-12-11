В Союзе композиторов почтили память общенационального лидера азербайджанского народа

В Союзе композиторов Азербайджана состоялось расширенное заседание секретариата, посвященное памяти общенационального лидера, основателя независимого Азербайджанского государства, выдающегося политического и государственного деятеля Гейдара Алиева.

Как сообщает Day.Az, председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, член-корреспондент НАНА, профессор Франгиз Ализаде отметила, что светлый образ Гейдара Алиева навсегда сохранится в памяти азербайджанского народа. Своими выдающимися заслугами перед народом и Азербайджанским государством Гейдар Алиев еще при жизни снискал всенародную любовь и стал легендарной личностью. "Мы никогда не забудем то огромное внимание и поддержку, которую оказывал великий лидер нашей творческой организации. Его выступление "Высокий долг и призвание композитора" на V съезде Союза композиторов Азербайджана до настоящего времени является ценным документом, направляющим нашу сегодняшнюю деятельность. К 100-летию со дня рождения общенационального лидера Союз композиторов подготовил и издал крупномасштабную книгу "Гейдар Алиев и музыкальная культура", - сказала она.

На заседании также выступили секретари Союза композиторов, заслуженные деятели искусств, профессор Земфира Гафарова и профессор Джалал Аббасов. Они отметили, что в Союзе композиторов Азербайджана ежегодно отмечаются дни рождения и памяти Гейдара Алиева, проводятся научные музыковедческие конференции, прослушиваются и обсуждаются новые произведения, посвященные великому лидеру.

Яркий образ Гейдара Алиева и его неоценимые деяния получили отражение во многих областях искусства, в том числе и в произведениях азербайджанских композиторов. Свои крупные симфонические полотна Гейдару Алиеву еще при жизни посвятили Джевдет Гаджиев, Ариф Меликов, Муса Мирзоев, Тофик Бакиханов. И в последующие годы были созданы крупные произведения памяти общенационального лидера, такие как İthaf Франгиз Ализаде, симфония Heydər Азера Дадашева, оратория Октая Раджабова, симфоническая поэма Васифа Аллахвердиева, ода Сардара Фараджева и др. И сегодня светлый образ Гейдара Алиева - покровителя искусств, выдающегося политического деятеля тюркского мира - вдохновляет композиторов, как старшего, так и молодого поколения, на создание новых произведений разных жанров, воплощающих незабываемый образ великого лидера.