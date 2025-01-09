Азербайджанский актер признан лучшим на международном кинофестивале

Полнометражный художественный фильм "Mərmər soyuğu" (Холодный, как мрамор) удостоен двух наград 18-го Международного фестиваля транссахарского кино (Zagora International Festival), который прошел в марокканском городе Загора, сообщает Day.Az.

В конкурсной и внеконкурсной программах фестиваля приняли участие фильмы из Азербайджана, Алжира, Бельгии, Конго, Египта, Иордании, Ирана, Италии, Казахстана, Камеруна, Канады, Кубы, Мадагаскара, Марокко, Омана, России, Сенегала, Таджикистана, Того, Туниса, Филиппин и Франции.

Решением жюри конкурса полнометражных фильмов в номинации "Лучший актер" был признан лучшим исполнитель главной роли в фильме, народный артист Азербайджана Гурбан Исмайлов, а сам фильм удостоен специального приза жюри.

"Лучший фильм" -"Талак", режиссер Данияр Сламат (Казахстан), "Лучший режиссер" - Фаузи Бенсаиди (Марокко, "Пустыни"), "Лучшая актриса" - Амината Сарр (Бельгия, "Путешествие Талии").

Кинокартина "Mərmər soyuğu" (2022) является совместным производством киностудии "Азербайджанфильм", Общественного телевидения (İctimai TV), Baku Media Center и французской компании Arizona Films при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Генеральный продюсер фильма - Арзу Алиева, авторы сценария - Асиф Рустамов и Рулоф Ян Миннебо (Нидерланды), режиссер - Асиф Рустамов, операторы-постановщики - Огтай Намазов и Адиль Аббасов, художник-постановщик - Рафиг Насиров, звукорежиссер - Орхан Агаларов, продюсеры - Фариз Ахмедов, Орман Алиев, Балаш Гасымов и Гийом де Сейль, креативный продюсер - Ирада Багирзаде.

Фильм повествует об отношениях невезучего художника и его возлюбленной. Вернувшийся домой после заключения отец пытается вмешаться в жизнь сына. В главных ролях: народный артист Азербайджана Гурбан Исмайлов, актеры Эльшан Аскеров, Натаван Аббаслы.

Ранее фильм был успешно представлен на международных кинофестивалях в Эстонии, Индии, Казахстане, Франции, Болгарии, Греции, Сербии, России, Германии, отмечен премиями в различных номинациях.