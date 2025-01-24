Фирангиз Ализаде переизбрана на пост председателя Союза композиторов Азербайджана

Открытым голосованием на выборах в руководящие органы Союза композиторов Азербайджана народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде была единогласно переизбрана на пост председателя Союза.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило министерство культуры Азербайджана.

Отметим, что 24 января состоялся XI Съезд Союза композиторов Азербайджана.

В мероприятии, которое состоялось в концертном зале имени У.Гаджибейли Союза композиторов, приняли участие министр культуры Адиль Керимли, правление Союза композиторов, известные деятели культуры. На съезде состоялись выборы в руководящие органы Союза композиторов.