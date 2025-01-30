Азербайджанские мастера удостоены международной премии "Художник года 2025" в Италии

Азербайджанские мастера Маргарита Керимова-Соколова (живет в Германии) и семейная чета Рафаил и Динара Алиевы удостоены международной премии "Художник года 2025", учрежденной Foundation Efetto Arte, сообщает Day.Az.

К этому событию были изданы каталоги работ участников и представлено издание "Мастер-художник для коллекции", в который вошли работы известных современных художников. Среди работ произведения наших мастеров - Маргариты Керимовой-Соколовой "Барон Мюнхгаузен", Динары Алиевой - "Красная мельница" и Рафаила Алиева - "Синий тигр".

Торжественная церемония вручения премии состоялась в Palazzo Pucci, который находится в историческом центре Флоренции. В роскошном зале Аполлона, украшенном старинными картинами и фресками, в мероприятии приняли участие более двухсот художников, коллекционеров, общественных деятелей и знатоков искусства из многих стран мира. Для присуждения международной премии "Художник года 2025" специальным жюри были выбраны работы небольшого числа художников, наиболее ярко проявивших себя в течение года. Премия была присуждена в категориях - художники, скульпторы, фотографы, цифровые художники.