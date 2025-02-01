В Узбекистане отметили День молодёжи Азербайджана

По инициативе Азербайджанского Культурного Центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане состоялся концерт, посвященный 2 февраля - Дню молодежи.

На мероприятии приняли участие сотрудники посольства Азербайджана в Узбекистане, деятели науки, культуры и искусства страны, члены нашей диаспоры, представители общественности и студенты, передает Day.Az.

Посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев рассказал о Дне молодежи, который был учрежден в 1997 году Общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым, и отметил, что молодежь как в Азербайджане, так и в Узбекистане окружена большим вниманием и заботой государства. Посол сообщил о достижениях и успехах нашей страны под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, о заботе главы государства о молодом поколении, подчеркнул, что за последние годы молодежь была выдвинута на различные должности. Гусейн Гулиев также отметил, что воспитание на высоком уровне и в соответствии с национальными ценностями молодого поколения, которое является ведущей силой нашего общества, - важный вопрос для государства.

Ректор Государственной академии хореографии Узбекистана Шухрат Тохтасимов рассказал о развитии отношений с Узбекистаном за последние годы, предоставил информацию о создании сотрудничества с Бакинской академией хореографии и совместных проектах, а также сообщил об инициативах, связанных с изданием книг в этой области.

Ректор Узбекского национального института музыкального искусства имени Юнуса Раджаби Элдор Шерманов отметил, что молодежная политика Азербайджана успешна и достойна похвалы, подчеркнул, что в Узбекистане государство также проводит важную работу в этом направлении. Он сообщил, что Указом Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 2024 год был объявлен в стране Годом поддержки молодёжи и бизнеса.

В художественной части мероприятия выступили участники танцевального ансамбля "Азербайджан" при Азербайджанском Культурном Центре и Узбекского государственного ансамбля танца "Навбахор". Также студентка Бакинской академией хореографии Аслана Алиева исполнила национальные танцы нашей страны, узбекская певица Дильноза Акбарова и азербайджанские исполнители Вахид Алиев и Фатима Искандерова исполнили азербайджанские и узбекские песни. Их выступления были встречены бурными аплодисментами.