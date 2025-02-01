В Шуше состоялось мероприятие, посвященное Дню молодежи

В полной средней школе номер 1 города Шуша состоялось мероприятие, посвященное Дню молодежи Азербайджана. В мероприятии приняли участие заведующий Карабахским региональным управлением образования, руководители предприятий, действующих на освобожденных от оккупации территориях, молодые преподаватели.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сначала прозвучал государственный гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена память великого лидера Гейдара Алиева и шехидов.

Заведующий Карабахским региональным управлением образования Санан Мансимли рассказал о молодежной политике, заложенной великим лидером Гейдаром Алиевым и успешно продолжающейся сегодня. По его словам, наглядным примером молодежной политики является приоритет, отдаваемый инновационной и высокоинтеллектуальной молодежи при приеме на педагогическую работу, назначении на соответствующие должности в учебных заведениях, применении мер стимулирования развития молодежи. Он также рассказал о роли молодежи в образовании, а также о важности и ответственности работы на освобожденных от оккупации территориях сегодня.

Затем молодые педагоги поздравили участников мероприятия. Учащиеся продемонстрировали различные литературно-художественные композиции.

Группа учителей и работников образования была награждена за эффективную и активную деятельность в реализации молодежной политики.