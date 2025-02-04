В Баку представлена концертная программа, посвященная творчеству Тофига Гулиева

В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова была представлена концертная программа, состоящая из песен композитора, лауреата Государственной премии и государственного ордена "Истиглал", народного артиста народного артиста Азербайджана Тофига Гулиева (1917-2000 годы), сообщает Day.Az.

На концерте прозвучали самые популярные песни композитора в исполнении солистов театра в сопровождении инструментального ансамбля театра под управлением художественного руководителя Мирхалида Салаева, подарив ностальгические моменты и незабываемые яркие эмоции.

Тофиг Гулиев - корифей национального искусства, открывший новую страницу в музыкальной культуре Азербайджана, заложив основы эстрадно-джазовой музыки. Он является продолжателем традиций азербайджанской профессиональной музыки, заложенных великим композитором Узеиром Гаджибейли, создателем нового музыкально-культурного жанра - эстрадной и джазовой музыки. В разные годы жизни Тофиг Гулиев работал в важных областях музыкальной культуры республики - преподавал в Азербайджанской государственной консерватории (ныне - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), был художественным руководителем, а позднее и директором Азербайджанской филармонии (ныне - Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева), принимал непосредственное участие в создании первого джазового коллектива в Азербайджане. Автор пяти музыкальных комедий, вальсов, прелюдий, вариаций для фортепиано, выдающийся композитор также известен как незаменимый исполнитель поп-музыки. Лирические, веселые, оптимистичные песни композитора вечны, и по сей день звучат на различных концертах, из фильмов.