https://news.day.az/culture/1728041.html Эльчин Иманов представил новую композицию "Азербайджанцы" - ВИДЕО Азербайджанский композитор Эльчин Иманов представил новую зажигательную композицию "Азербайджанцы", которая повествует о гостеприимстве и богатом застолье, добродушии и толерантности нашего народа, сообщает Day.Az. Автором слов стал сам музыкант, а композицию исполнил Рамиль Гаджиев, проживающий в Москве.
Эльчин Иманов представил новую композицию "Азербайджанцы" - ВИДЕО
Азербайджанский композитор Эльчин Иманов представил новую зажигательную композицию "Азербайджанцы", которая повествует о гостеприимстве и богатом застолье, добродушии и толерантности нашего народа, сообщает Day.Az.
Автором слов стал сам музыкант, а композицию исполнил Рамиль Гаджиев, проживающий в Москве. Аранжировка - Тале Агаев, клип снят Fakhri Media.
"В какой бы стране мира ни жили азербайджанцы, нас всегда отличают особый колорит и традиции, любовь к родной земле. Эту песню посвящаю всем землякам!", - отметил Эльчин Иманов.
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