Эльчин Иманов представил новую композицию "Азербайджанцы"

Азербайджанский композитор Эльчин Иманов представил новую зажигательную композицию "Азербайджанцы", которая повествует о гостеприимстве и богатом застолье, добродушии и толерантности нашего народа, сообщает Day.Az.

Автором слов стал сам музыкант, а композицию исполнил Рамиль Гаджиев, проживающий в Москве. Аранжировка - Тале Агаев, клип снят Fakhri Media.

"В какой бы стране мира ни жили азербайджанцы, нас всегда отличают особый колорит и традиции, любовь к родной земле. Эту песню посвящаю всем землякам!", - отметил Эльчин Иманов.