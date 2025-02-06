"Дары природы" будут привезены из Италии в Центр Гейдара Алиева!

6 марта в Центре Гейдара Алиева откроется персональная выставка итальянского скульптора Джузеппе Карты (Giuseppe Carta) "Дары природы" ("Gifts of nature").

Как сообщает в четверг Day.Az, в экспозиции будет представлено более 120 работ Джузеппе Карты, автора больших скульптур в форме фруктов и овощей.

Поскольку некоторые работы автор создал специально для своей выставки в Центре Гейдара Алиева, они впервые будут представлены публике в Баку. Среди этих композиций будут уникальные скульптуры и инсталляции фундука, малины, персика и перца чили, выполненные с особым мастерством и требующие длительного времени на создание.

Произведения близки зрителю благодаря простоте своей темы, в то же время выражают ценность даров природы. Именно эта особенность передает универсальное послание творчества Джузеппе Карты с точки зрения искусства.

Джузеппе Карта: создатель гигантских натюрмортов

Представленные на выставках и фестивалях в США, Австралии, Великобритании, Китае, Франции, Швейцарии, Италии, Новой Зеландии, а также на Венецианской биеннале работы, обладателя многочисленных международных наград Джузеппе Карты можно будет увидеть в Баку на протяжении почти года. Выставка "Дары природы" в Центре Гейдара Алиева продлится до января 2026 года. Произведения будут экспонироваться как на территории парка Центра, так и в выставочном зале.

Скульптуры гранат, оливка, виноград и другие прославили Джузеппе Карту на весь мир, как деятеля искусства, популяризирующего мир, землю и культуру народов. Основной темой его творчества являются дары природы и земли. Он изображает эту тему как универсальный символ жизни, надежды, возрождения и прорастания.

Скульптор, являющийся "Послом перца чили" по всему миру

Известная в Европе серия "Большие перцы" была разработана Джузеппе Картой для города Чунцин провинции Сычуань Китайской Народной Республики. Эта статуя высотой 7,5 метров украшает главную площадь как символ региона. Джузеппе Карта также создал символ влиятельного Всемирного альянса перцев чили (World Chilli Alliance).

Автор также представил скульптуру красного перца в рамках концепции фруктовых садов Организации Объединенных Наций на "Милан Экспо 2015". В конце того же года эта статуя становится собственностью банка Сардинии на его родине.

Итальянская академия перца чили присвоила Джузеппе Карте титул "Посол перца чили" по всему миру.

"Гранаты", ставшие символом городов и художественных пространств

Одним из объектов изображения Джузеппе Карты является гранат. В 2012 году он создает сценическую декорацию для "Театра тишины" известного тенора и композитора Андреа Бочелли в регионе Тоскана с гигантским 9-метровым гранатом. Позже "гранат" Карты становится символом "Театра тишины".

В целом, список мест по всему миру, которые украшают скульптуры фруктов и овощей Карты, можно увеличить. Его творческая концепция сумела вызвать резонанс в мире.

Композиции Карты напоминают неслыханную, но ощутимую меланхолическую мелодию, его произведения еще раз подтверждают вечную красоту природы.