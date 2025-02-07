Российский канал покажет сериал, снятый в Баку

Российский телеканал НТВ представил премьеры 2025 года, среди которых значится историческая детективная драма "Константинополь". В съемках сериала, проходивших осенью прошлого года, задействованы Оксана Акиньшина, Александр Устюгов и Сергей Марин. Часть сцен была снята в Баку, столице Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт НТВ, основой для сюжета послужили события начала 20-х годов XX века.

История рассказывает о русских офицерах, оказавшихся в эмиграции в Константинополе. Главный герой, белогвардеец Сергей Нератов (в исполнении Александра Устюгова), вместе с товарищами пытается выжить в сложных условиях. Однако Нератов не намерен сдаваться и борется за право своих соотечественников на достойную жизнь. Оставшись без средств к существованию, герои оказываются втянутыми в жестокое противостояние с окружающим миром и даже друг с другом.

Помимо Акиньшиной, в проекте также задействованы Кирилл Кяро, Вячеслав Чепурченко, Ксения Трейстер и Вольфганг Черни. В сериале снялись и азербайджанские актеры, включая Кенуль Нагиеву и Кямрана Агабалаева.

Точная дата премьеры "Константинополя" на НТВ пока не объявлена.