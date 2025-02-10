Студенты Азербайджана и Узбекистана готовят совместные проекты

Между руководствами Азербайджанского Культурного Центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане и Ташкентского государственного университета востоковедения состоялась встреча.

Как передает Day.Az, поприветствовавшая гостей ректор университета Гульчехра Рихсиева рассказала о многолетнем плодотворном сотрудничестве между двумя организациями, о проводимых совместных проектах, нацеленных на укрепление отношений между двумя государствами. Говоря об интересе студентов к культуре и литературе Азербайджана, ректор подчеркнула успешно продолжающиеся занятия азербайджанского языка в университете Востоковедения, поблагодарив за реализацию данного проекта Азербайджанский Культурный Центр.

Директор Азербайджанского Культурного Центра Акиф Марифли, поблагодарив за теплым приём, добавил к словам ректора, что азербайджанский язык не только служит средством общения, но и является носителем культурного и исторического наследия азербайджанского народа и Культурный Центр готов и в дальнейшем продолжать данный проект, на постоянной основе пополнять различными необходимыми изданиями созданный в Университете Центр азербайджановедения имени Гейдара Алиева.

В итоге встречи Азербайджанским Культурным Центром были выдвинуты предложения об издании совместных книг, написании студентами бакалавриата, магистратуры и докторантуры двух стран диссертаций на темы, посвящённые братской стране, а также написание научных проектов, обмен студентами, которые были положительно встречены руководством Университета Востоковедения.