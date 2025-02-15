В ТЮРКСОЙ почтут память Бахтияра Вахабзаде

Многочисленные мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею выдающегося азербайджанского поэта, известного драматурга, видного представителя тюркской литературы Бахтияра Вахабзаде проводятся не только в Азербайджане, но и во всем тюркском мире.

Как передает Day.Az, представитель Азербайджана в Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Эльчин Гафарлы сообщил АЗЕРТАДЖ, что в пятницу, 21 февраля в здании генерального секретариата ТЮРКСОЙ в Анкаре состоится торжественное мероприятие, которое ознаменует открытие Года памяти Бахтияра Вахабзаде.

Организационную поддержку мероприятию наряду с ТЮРКСОЙ окажут Министерство культуры и туризма Турции, Министерство культуры Азербайджана, посольство нашей страны в Анкаре, Национальная библиотека Азербайджана.

"Решение о проведении Года памяти Бахтияра Вахабзаде было принято в октябре 2023 года на 40-м заседании постоянного комитета министров культуры ТЮРКСОЙ в Шуше", - напомнил Э. Гафарлы.

В Генеральном секретариате ТЮРКСОЙ готовится План мероприятий с целью организации Года памяти Бахтияра Вахабзаде на максимально высоком уровне.

Отметим, что в целях широкого ознакомления читателей тюркоязычных стран с творчеством видного азербайджанского поэта, ТЮРКСОЙ в различные годы организовывала конференции, а также содействовала переводу произведений Бахтияра Вахабзаде на иностранные языки.

Народный поэт, заслуженный деятель искусств, доктор филологических наук, профессор Бахтияр Вахабзаде родился 16 августа 1925 года в Шеки.

Достойно представляя нашу страну далеко за пределами республики, он прилагал все силы во имя пропаганды национальной культуры и популяризации литературного наследия Азербайджана.

Успешно сочетая литературное и научное творчество с педагогической деятельностью, Б. Вахабзаде, как профессор Бакинского государственного университета, на протяжении многих лет вносил вклад в подготовку высококвалифицированных кадров в Азербайджане.

Народный поэт был удостоен ряда орденов и медалей, в том числе высшей государственной награды Азербайджанской Республики - ордена "Истиглал".

Поэт скончался 13 февраля 2009 года на 84-м году жизни.