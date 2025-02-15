Древний Раст азербайджанской музыкальной культуры - основа мугамов

В рамках проекта Международного центра мугама "Azərbaycan muğamı" (Азербайджанский мугам) на вечере "Muğam dəstgahları" состоялось исполнение мугама Раст, сообщает Day.Az.

В концертной программе выступили лауреаты Телевизионного конкурса мугама Махаббат Сафаров, Хаял Гусейнов и Мирали Сарызаде. Все трое являются учениками заслуженного артиста, ханенде Тайяра Байрамова.

Директор Международного центра мугама, заслуженный артист Сахиб Пашазаде отметил, что цель проекта - сохранение и передача будущим поколениям нашей школы классического исполнительства, донесение философии нашего древнего мугамного искусства до широкой общественности. Включенный ЮНЕСКО в Список шедевров нематериального наследия человечества, мугам является воплощением души азербайджанского народа, отражением его традиций и обычаев.

Корифей национального искусства, народный артист, профессор Вамиг Мамедалиев рассказал о внимании, которое наше государство уделяет древнему национальному искусству мугама. Он обратил внимание на то, сколько талантливых артистов сформировалось в результате проведения музыкальных конкурсов. Раст в исполнении мастеров мугама Мешади Мамеда Фарзалиева, Хана Шушинского, Ягуба Мамедова, Гаджибабы Гусейнова, Агахана Абдуллаева, Вахида Абдуллаева и других известных ханенде входит в сокровищницу нашей музыкальной культуры.

Раст является одним из семи основных ладов в азербайджанской музыке. В переводе означает - правильный, верный, прямой. В средневековой музыке раст считался основой первого и всех других мугамов, поэтому его называют "матерью мугамов". В своём труде "Основы азербайджанской народной музыки" великий композитор Узеир Гаджибейли пишет: "По характеру своему (эстетико-психологического порядка) Раст вызывает чувство мужества, смелости и бодрости". На основе мугама Раст было написано множество произведений в оперном, балетном, симфоническом жанре и т.д.

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