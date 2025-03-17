https://news.day.az/culture/1737717.html Скончался азербайджанский художник Нагдали Халилов На 79 году жизни скончался мастер кисти, член Союза художников Азербайджана, действительный член Всемирной академии художеств "Новая эра" Нагдали Халилов, сообщает Day.Az. Нагдали Халилов родился 1 июня в селе Гамарли Масиского района Армении.
Скончался азербайджанский художник Нагдали Халилов
На 79 году жизни скончался мастер кисти, член Союза художников Азербайджана, действительный член Всемирной академии художеств "Новая эра" Нагдали Халилов, сообщает Day.Az.
Нагдали Халилов родился 1 июня в селе Гамарли Масиского района Армении. В 1972 году окончил Художественную школу имени Азима Азимзаде в Баку, а в 1980 году - Тбилискую государственную академию художеств. Его выставки были представлены в Турции, Грузии, Германии, США, Чехословакии, странах Азии и т.д..
Allah rəhmət eləsin
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