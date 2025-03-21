Состоялась презентация первого выпуска журнала Sea Breeze Magazine

В The Grand Sea Breeze в Баку прошел праздничный вечер с участием азербайджанских звезд, посвященный презентации первого выпуска журнала Sea Breeze Magazine, сообщили Day.Az организаторы.

В праздничном вечере приняли участие заместитель министра культуры Азербайджана, народный артист Мурад Гусейнов, заслуженная артистка Севда Алекперзаде, победители "Евровидения" Нигяр Джамал и Эльдар Гасымов, певица Диляра Кязымова, друзья и партнеры Sea Breeze. Гости наслаждались живой музыкой в исполнении Sevanna, представителя Азербайджана на фестивале Sanremo Junior 2025 в Италии Джамала Гасымова и Excellent Music Band. Изюминкой вечера стало захватывающее выступление самого титулованного цирка Европы Flavio and Daniele Togni.

"Sea Breeze живет очень яркой жизнью уже не только летом, и мы хотим иметь возможность знакомить людей, которые к нам приезжают, со всеми большими новостями, проектами и мероприятиями", - отметил основатель Sea Breeze, народный артист Эмин Агаларов (EMIN).

Sea Breeze Magazine - это глянцевое издание о городе будущего, мечтах и людях, которые их осуществляют, который будет выходить каждые два месяца.