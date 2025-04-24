Передана редкая копия раннего анимационного фильма Азербайджана

Ценные киноматериалы из личного архива известного режиссёра анимационных фильмов Аганаги Ахундова переданы в Государственный фонд кино Азербайджана. Среди этих материалов - анимационные фильмы "Fitnə", "Aslan və iki öküz", "Pıspısa xanım və Siçan bəy" (совместно с М.Панахи), "Sən belə cımbılısan", а также архивные материалы, отражающие творчество режиссёра, сообщили Day.Az в пресс-службе фонда.

Передачу этих материалов в фонд осуществил сын режиссёра Ягуб Ахундов. Включение таких ценных киноматериалов в архив является важным шагом для сохранения истории азербайджанской анимации.

"Лев и два быка" (Aslan və iki öküz), один из первых анимационных фильмов в истории азербайджанской анимации, был произведён в 1970 году на киностудии "Азербайджанфильм". Сценарий был написан по произведению национального классика Сеида Азима Ширвани, над фильмом работали такие известные личности, как Аганаги Ахундов, Назим Мамедов, Магсуд Ибрагимбеков, Александр Милов, Бахман Алиев, Огтай Зульфугаров, Кямал Сеидов и Ибрагим Сафаров.

До настоящего времени этот фильм отсутствовал в архиве Государственного кинофонда Азербайджана в виде киноплёнки. Переданная редкая копия является важным событием для сохранения национальной истории анимации, говорится в сообщении.