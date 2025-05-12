Азербайджан представил свое культурное наследие в Ашгабаде

Азербайджан представил своё богатое культурное наследие и туристический потенциал на "Международном кулинарном фестивале", который состоялся в Ашхабадской международной школе.

Как передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сообщение посольства Азербайджанской Республики в Туркменистане, в специально организованном уголке, организованном посольством, были проведены презентации, отражающие историю, культуру, искусство, традиции ковроткачества, национальные костюмы, архитектурный стиль и туристические возможности Азербайджана, передает Day.Az.

В выстовочном углу были размещены баннеры туристического портала Аzerbaijan.travel и бренда Made in Azerbaijan. Кроме того, были представлены образцы национальной продукции и ремёсел. Участникам фестиваля также были предложены блюда и сладости азербайджанской национальной кухни, которые вызвали большой интерес у гостей.

В рамках мероприятия посетителям были представлены книги, брошюры и другие издания об Азербайджане. Также были продемонстрированы сувениры, буклеты, национальные азербайджанские костюмы. Азербайджанский уголок стал одним из примечательных культурных пространств фестиваля и вызвал особый интерес у посетителей.

Представители посольства Азербайджана рассказали о богатом культурном наследии страны, её исторических традициях и туристическом потенциале, особо подчеркнули важность продвижения этого наследия на международных площадках.