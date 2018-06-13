Сколько Азербайджан заработает на новых пошлинах?

Поступления в государственный бюджет Азербайджана за счет пошлин в 2018 году вырастут на 26,8 процента или на 30 миллионов манатов, до 142 миллионов манатов.

Об этом говорится в проекте изменений в закон "О государственном бюджете на 2018 год", представленном в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Увеличить прогнозы по данной категории поступлений удалось за счет введения госпошлины на получение акцизной марки для спиртных напитков и табачной продукции, введения платы за регистрацию импортируемых физическими лицами для личного пользования мобильных устройств, а также платы за регистрацию договоров об отчуждении легковых автомобилей.

В частности, согласно поправкам в закон "О государственной пошлине" в Азербайджане планируется внедрить пошлину в размере 0,06 маната за получение акцизной марки для алкогольной продукции и 0,05 маната - за получение акцизной марки для табачной продукции.

Что касается платы за регистрацию импортируемых мобильных устройств и договоров об отчуждении автомобилей, то, согласно поправкам, размер пошлины для них будет определяться ежегодно соответствующим органом исполнительной власти.

В целом же, согласно скорректированным бюджетным прогнозам, доходы казны планируется увеличить на 1,983 миллиарда манатов (9,9 процента) - до 22,11 миллиарда манатов, расходы - на 2,014 миллиарда манатов (9,6 процента) - до 23,061 миллиарда манатов. Дефицит госбюджета составит 951 миллион манатов (рост на 31 миллион манатов), что будет равно 1,3 процента от ожидаемого в 2018 году ВВП Азербайджана.

Дополнительные средства пойдут на расширение расходов на оборону, социальную защиту, сферы энергетики, сельского хозяйства и другие.

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