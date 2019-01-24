Азербайджан строит крупнотоннажные танкера - ДЕТАЛИ

В 2019 году ООО "Бакинский судостроительный завод" (Baku Shipyard) планирует ввести в эксплуатацию два нефтеналивных танкера грузоподъемностью около восьми тысяч тонн и два судна типа Ro-Pax, строящиеся по заказу ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO), сообщили Trend на заводе, передает Day.Az.

Предполагается, что эти суда смогут перевозить железнодорожные вагоны и грузовики, и будут работать между странами Каспийского моря.

По словам источника, в настоящее время с ASCO ведутся переговоры по заключению нового контракта на строительство новых нефтеналивных танкеров.

"В течение этого года сотрудничество с ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" будет продолжено, и будут подписаны контракты на строительство новых судов, таких как 100-тонное грузоподъемное крановое судно, 50-тонное грузоподъемное крановое судно DP1, 50-тонный паром на понтонах, 120-тонное вспомогательное судно для установки якорей и нефтеналивные танкеры", - сказали на заводе.

Важной задачей на ближайшую перспективу, как отметил источник, является развитие технических возможностей инженерного отдела до необходимого уровня выполнения детального проектирования строительства.

На данный момент Baku Shipyard также ведет переговоры с судовладельческими компаниями Казахстана и Туркменистана.

"Каспийский регион является динамично развивающимся и перспективным направлением сотрудничества пяти прикаспийских стран. В связи с этим, завод активно исследует рынок и проводит поиск компаний для сотрудничества с прикаспийскими странами", - сказали на заводе.

Отметим, что ООО "Бакинский судостроительный завод" действует с 2013 года. Завод предназначен для строительства широкого спектра специализированных и торговых судов, в том числе многоцелевых морских судов, таких как суда снабжения платформ, а также танкеров и сухогрузов. На предприятии также созданы возможности для ремонта судов.

ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), играющее роль связующего звена в транспортном коридоре Европа - Кавказ - Азия (ТРАСЕКА), одновременно с перевозкой грузов и пассажиров в Транскаспийском направлении, также выполняет работы по полному обеспечению процессов добычи нефти и газа на море.

В состав ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство", наряду с транспортным флотом, входят также специализированный флот и судоремонтные заводы.

Транспортный флот состоит из 51 судна, в том числе 20 танкеров, 13 паромов, 15 универсальных сухогрузов, двух судов типа Ro-Ro, а также одного технического судна и одной плавучей мастерской. В состав специализированного флота входят 210 судов, в том числе 20 крановых, 25 буксирно-снабженческих, 26 пассажирских, двух трубоукладывающих, шести пожарных, семи инженерно-геологических, двух водолазных и 88 служебных и вспомогательных судов.