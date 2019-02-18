Азербайджан упростит жизнь всем экспортерам

С первого февраля 2019 года к системе "Зеленый коридор" в Азербайджане подключились свыше ста компаний.

Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, сказал председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехтиев на форуме "Налоги. Прозрачность. Развитие" в Баку.

Как отметил председатель ГТК, до конца года к "Зеленому коридору" должны подключиться все компании экспортеры и около 40 процентов импортеров.

Мехтиев назвал внедрение "Зеленого коридора" одним из главнейших мер, принятых в Азербайджане для развития бизнеса в стране и наглядным примером заботы государства о предпринимателях.

Председатель ГТК также отметил, что в прошлом году совместно с министерством по налогам станы были проведены очень серьезные мероприятия, связанные с ведением учета импортных и экспортных операций.

"В соответствии с поручениями главы государства, наравне с созданием благоприятных условий для предпринимателей, мы добились интеграции систем электронного учета обоих ведомств", - добавил Мехтиев.

Создание системы электронного учета, продолжил глава ГТК, нанесло серьезный ущерб теневой экономике.

Отметим, что запущенный с первого февраля 2019 года "Зеленый коридор", в частности, позволяет провозить товары через границу по краткой декларации, что способствует ускорению таможенных процедур, осуществлению более гибкого и прозрачного таможенного контроля.