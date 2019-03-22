В 2020 году Азербайджан рассчитывает прокачать по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан минимум четыре миллиона тонны туркменской нефти.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в интервью S&P Global Platts вице-президент по маркетингу и инвестициям азербайджанской госкомпании SOCAR Эльшад Насиров.

SOCAR транспортирует туркменскую нефть через Каспийское море на танкерах, а далее поставляет ее по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

"В прошлом году мы транспортировали около 4,2 миллиона тонн [нефти из Туркменистана]. Мы ожидаем, что в этом году цифры будут ниже, но в 2020 году этот показатель будет не менее четырех миллионов тонн", - сказал Насиров.

Вице-президент SOCAR также отметил, что Азербайджан намерен расширять сотрудничество с другими странами Центральной Азии, в частности в сфере транспортировки. Так, недавно госкомпания заключила контракт с казахстанской КазМунайГаз. В среднесрочной перспективе сотрудничество может включить возобновление поставок казахской нефти по Баку-Тбилиси-Джейхан.

Отметим, что общая протяженность нефтепровода БТД - 1768 километров, из которых 443 километра пролегают по территории Азербайджана, 249 километров - Грузии, 1076 километров - Турции. Строительство трубопровода началось в апреле 2003 года, а его заполнение нефтью - 18 мая 2005 года.