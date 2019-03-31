Бурение двух скважин на азербайджанском нефтяном месторождении "Карабах" начнется ориентировочно в конце 2019 года, сообщили Trend в норвежской компании Equinor, передает Day.Az.

Напомним, что 13 марта азербайджанская компания Caspian Drilling Company Ltd (CDC) и норвежская Equinor Azerbaijan Karabagh BV (Equinor) подписали контракт на проведение буровых работ.

В соответствии с условиями договора CDC пробурит для Equinor две скважины на месторождении "Карабах", где Equinor, являясь оператором проекта, проводит работы совместно с азербайджанской госкомпанией SOCAR. Equinor и SOCAR участвуют в разработке месторождения "Карабах" на паритетных началах.

Было отмечено, что бурение скважины начнётся после реактивации полупогружной буровой установки "Деде Горгуд", которая будет проводиться на базе CDC. Работы по реактивации будут проведены силами специалистов CDC.

"На данный момент буровая установка готовится к работе, и мы планируем начать бурение ориентировочно ближе к концу 2019 года, но сроки могут измениться", - сказали в Equinor.

В компании сообщили, что разработка плана по буровым работам продолжается.



"Как правило, мы не разглашаем прогнозы по объёмам ресурсов перед бурением. Вместе с азербайджанской госкомпанией SOCAR мы в настоящее время разрабатываем планы разведки и оценочных работ на месторождениях "Карабах", "Ашрафи", "Дан Улдузу" и "Айпара". Мы будем проводить как сейсморазведочные работы, так и исследования на месте", - сказали в норвежской компании.

Отметим, что нефтегазовое месторождение "Карабах", открытое в 2000 году, расположено в 130 километрах к востоку от Баку. Начальные запасы нефти месторождения оцениваются в 100 миллионов тонн.